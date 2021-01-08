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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الغربية تتلقى 146 ألف و921 طلب تصالح بإجمالي 925 مليون جنيه (إنفوجراف)

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:15 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٤٦ ألف و٩٢١ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٥ مليون و١٨٧ ألف جنيه حتى أمس الخميس.

وأوضح رحمي، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول ١٧٠٩ طلب، ورفض ٢٨٤ طلب، وجاري فحص ١٤٤٩٢٨ طلب، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ ٣ ٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصًا من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.

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