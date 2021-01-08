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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 4 حالات وفاة و97 حالة إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت السعودية، اليوم الجمعة، أرقاما غير مسبوقة منذ عدة أشهر خاصة في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 4 حالات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 97 إصابة، في حين سجلت 171 حالة تعافٍ جديدة بنسبة بلغت 98%.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 363 ألفا و582 حالة مؤكدة، بزيادة 97 حالة عن المسجلة أمس، والتي بلغت بزيادة 108 إصابات.

وتم تسجيل 171 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 355 ألفا و208 حالات، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة أن عدد الوفيات الكلي وصل إلى 6282 حالة وفاة.

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