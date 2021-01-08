حي غرب الإسكندرية يضع الاشتراطات الاحترازية لسوق الجمعة

نفذ حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بسوق الجمعة، حيث تم رسم خطوط على الأرض لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم.وشددت «شعبان» على الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر وكذا التنبيه على الرواد بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لعدم توقيع غرامات عليهم، ولاقت تلك التجربة استحسان كبير من قبل الباعة والمترددين على الأسواق.ورصدت «الدستور» من داخل سوق الجمعة زحام المواطنين أثناء تجولهم وتكدثهم حول الباعة بشوارع سوق الجمعة دون الاهتمام بارتداء الكمامات الطبية أو الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.وعاود سوق الجمعة للعمل من جديد بعد حملة الإزالة التي شنتها الأجهزة التنفيذية للمحافظة دون إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء فيروس كورونا المستجد.وجاء رد حي غرب بأنه يتم الآن وضع اشتراطات احترازية من خلال الحي جار العمل على تنفيذها.