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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«تنتظر دورها».. هل تعقد قطر اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:50 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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«ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل».. موقف كشفت عنه قطر، مساء أمس، الخميس، شريطة المضي قدمًا في توقيع أية اتفاقات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، على غرار الاتفاقات الأخيرة التي وقعتها عدة دول عربية منها الإمارات والبحري.

وجاء التصريح القطري، الذي أدلى به محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، بعد التأكيدات الأمريكية - في وقت سابق - بأن هناك مساعٍ لتوقيع مزيد من اتفاقات التطبيع التي ستلحق بالدول العربية السابقة.

موقف رسمي

وأكد وزير الخارجية القطري أن اتفاقات التطبيع مع إسرائيل هي قرار سيادي يخص كل دولة، مشيرًا إلى أن موقف دولة قطر تجاه هذه المسألة واضح.

وقال محمد بن عبدالرحمن، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس: "ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإعادة اللاجئين، ودولة قطر ستسير في هذه المسألة أما الآن فلا نرى أي داعي، حسبما نشرت صحيفة «الشرق» القطرية.

وسبق تصريحات وزير الخارجية القطري، العديد من ترجيحات وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قطر قد تكون الدولة الخليجية التالية في توقيع اتفاقات التطبيع مع تل أبيب، لاسيما بعد توقيع اتفاقات خليجية مماثلة مع كل من الإمارات والبحرين.

ترجيحات إسرائيلية
وفي آواخر أكتوبر الماضي، أفاد تقرير لموقع «تايمز أوف إسرائيل» أن المسؤولين الإسرائيليين يروا أن العلاقات مع قطر آخذة في التحسن.

وقال تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، إن المسؤولين الإسرائيليين طرحوا فكرة تحرك قطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل القريب، مشيرةً إلى أن كبار المسؤولين في إسرائيل وأمريكا، الذين توسطوا في تلك الصفقات، وعدوا بإنجازات مماثلة مع دول عربية أخرى.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن اتفاق تطبيع جديد بين السودان وإسرائيل، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قطر قد تصبح الدولة الخليجية التالية في مسار اتفاقات التطبيع مع تل أبيب.

وفي 23 أكتوبر 2020، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر سياسية أن قطر ربما تتوصل إلى اتفاق جديد مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه بعد الانفراجة الأخيرة مع السودان، تنظر إسرائيل إلى الوجهة التالية في الخليج.

الدوحة تبحث عن المكاسب
واعتبرت القناة الإسرائيلية أن قطر من الممكن أن تستفيد من هذا الاتفاق في الحصول على مقاتلات F-35، خاصة مع اتجاه الإدارة الأمريكية تسليمها إلى الإمارات، بعد أن سحبت إسرائيل اعتراضها رسميًا على هذه الصفقة.

وأوضحت القناة أنه بعد تصريح سابق لترامب عن أن 5 دول عربية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، كثرت التساؤلات حول هذه الدول، وبعد إعلان تطبيع العلاقات مع السودان، كثر التساؤل حول هوية الدولة التالية.

وفي أكتوبر الماضي، أضاف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن بيع الولايات المتحدة طائرات حربية متقدمة من طراز إف -35 لقطر قد يكون ممكنًا رغم معارضة إسرائيل، قائلا: "ليس لدي شك في أنهم إذا أرادت قطر ذلك فهم مستعدون للدفع، وسيحصلون عليه عاجلًا أم آجلًا".

وأوضح: "هذا افتراض يجب أن نأخذه في الاعتبار"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث في النهاية عن مصالحها، لا سيما في مواجهة الطائرات المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

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