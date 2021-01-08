برلين عن اقتحام الكابيتول: في هذا البلد أيضا هناك قوى عنيفة

ذكرت الحكومة الألمانية أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى ليست محصنة ضد حدوث أعمال شغب فيها مثل تلك التي حدثت مؤخرا في واشنطن.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "بصفتنا ألمانا وأوروبيين، لا نمتلك رفاهية النظر إلى ما حدث في واشنطن والقول: حسنا، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا هنا. هنا أيضا يوجد أشخاص تختلف تصوراتهم تماما عن الديمقراطية والنقد الديمقراطي الذي ينبغي أن يكون في ديمقراطية ليبرالية".وأضاف زايبرت: "هناك قوى في أوروبا وأيضا في ألمانيا تمارس السياسة باستعداد لاستخدام العنف"، مشيرا إلى أن هذه قوى معادية للديمقراطية "في أقصى اليمين".وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن أمن البرلمان الألماني (بوندستاج) مكفول بشكل شامل، مضيفا أن السلطات المختصة بتأمين البرلمان كانت تجري محادثات في هذه الشأن على مدار الأشهر الماضية بمشاركة وزارة الداخلية.وكان حشد من مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحم مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى اندلاع العنف ومقتل خمسة أشخاص جراء ذلك.ووقع الاقتحام في مقر الكونجرس خلال تأكيد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية - التي خسر فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بوضوح أمام الديمقراطي جو بايدن-.