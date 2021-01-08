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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطوط تباعد وكمامة إجباري.. الإسكندرية تضع ضوابط للعمل بالأسواق

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوضع ضوابط للعمل داخل الأسواق وخاصة الأسواق الأسبوعية، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الشريف ضرورة التشديد على الباعة بالأسواق بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين على الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ؛ نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسوق الجمعة، حيث تم رسم خطوط على الأرض بالسوق لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم، وتم التشديد على الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر، وكذا التنبيه على الرواد بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لعدم توقيع غرامات عليهم، وقد لاقت تلك التجربة استحسانا كبيرا من قبل الباعة والمترددين على الأسواق.

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