إيناس عبد الحليم: كوتة المرأة بالبرلمان ستساهم في إنجاز قوانين الأسرة

أشادت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب بالدور الوطني العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل تمكين المرأة المصرية بالشكل الذي يليق بها بالمجالس النيابية وتحديدا مجلس النواب، شاكرة فخامته على ذلك الأمر متمنية دوام الدعم والمؤازرة لكل ما يخص المرأة المصرية.وأعربت عضو مجلس النواب في بيان صحفي لها منذ قليل، عن سعادتها البالغة بالكوتة النسوية ببرلمان 2021 والتي ستتمثل في أكثر من 160 نائبة تحت القبة، وهو الأمر الذي يُعد حديث العهد على المناخ البرلماني المصري منذ بدايته.واختتمت "عبدالحليم" بيانها مؤكدة تفاؤلها بأن تلك الكوتة سوف تعمل بكل جد واجتهاد من أجل إنجاز كافه القوانين التي من شأنها تحقيق المصلحة العليا للأسرة المصريه بشكل عام.