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كيف يمكن للأم معالجة تقشر جلد رضعيها؟

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:56 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تشتكى أمهات من تقشر بمنطقة الرجلين واليدين والرأس لدى الرضيع، فهذه استجابة طبيعية بعد الولادة حيث يمر جلد حديث الولادة بتغيرات كثيرة خلال الأسابيع الأولى.

ويتحدث لـ"الدستور" الدكتور خالد محمود أخصائي الجلدية عن مشكلة تقشر جلد الرضيع وعلاجها، قائلا: يحيط بالجنين أثناء وجوده في الرحم الطلاء الجبني أو الدهني الذى يتكون في الأسبوع العشرين من كي يحميه من السائل الأمنيوسي وعند إزالته بعد الولادة يبدأ فى التقشر خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع ولو كان التقشر ناتج عن طفح جلدي، يمكن أن يكون الطفل مصاب باكزيما أو حساسية من المستحضرات التي توضع على بشرته.


وأضاف: إذا كان جلد الرضيع يتقشر يجب ترطيبه مرتين يوميًا مع التدليك بلطف، فهذا يساعد على التخلص من الجلد الجاف بشرط استشارة طبيب لكي يحدد الكريم الموضعي المناسب.

وأكد أنه يجب الحرص على تقديم الكمية الكافية من الرضاعة الطبيعية لاطفل، فهذا الامر يساعد على الترطيب الداخلي للجسم ويمنع جفاف بشرته.

وتابع: عندما يكون الهواء المحيط بالطفل جافا، سينعكس على بشرتع وتبدأ بالتقشر، محذرا الأم من الاستخدام المستمر لمكيف الهواء الذي يحرم الغرفة من الرطوبة الطبيعية، لذلك لا يجب ان تتردد فى تركيب جهاز ترطيب يعيد الرطوبة بالغرفة إلى طبيعتها.


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