كيف يمكن تنسيقين جاكيت جلد؟..خبيرة موضة تجيب (صور)

أصبح الجاكيت الجلد موضة موسم شتاء عام 2021، قطعة أساسية داخل الدولاب، وتتحدث مروة القاضي

للدستور عن أفضل طريقة لارتداء جاكيت جلد:



- تنسيق جاكيت مع بنطلون جينز:

يمكن تنسيق الجاكيت مع أى موديل لبنطلون جينز، سيكون الجينز السكيني الضيق أو البوي فريند أو الواسع أو حتى متعدد الألوان مناسب له سواء كان تصميمه كلاسيك أو عصري.



- تنسيق بليزرجلد مع ملابس عادية: الجاكيت الجلد من الموديلات الجديدة الرائجة بقوة ضمن موضة شتاء عام 2021، يمكن ارتدائه مع بنطلون أسود كلاسيكي لإطلالة مناسبة للعمل، أو ارتدائه مع جيبة أو فستان أو بنطلون جينز لإطلالة غير تقليدية مثل مدونات الموضة.



- تنسيق جاكيت مع جيب: كثيرات من الفتيات تتردد من ارتداء جيب مع جاكيت جلد، لكن يمكن ارتداؤه بشكل عصري جذاب باختيار جيب بقصة مستقيمة أو الـ Wrap، بليسيه أو ماكسي، ستكون مناسبة سواء كان الجاكيت طويلا أو قصير.



- تنسيق جاكيت مع فستان: يمكن ارتداء الفساتين الشتوية مع الجاكيت الجلد حيث يمكن اختيار الجاكيت الجلد مع الفساتين القماش أو الصوف لاطلالة انيقة.



- ارتداء إطلالة كاملة من الجلد:

ارتداء جاكيت جلد مع بنطلون أو جيب أو فستان جلد، يعطي مظهر أكثر أناقة بطريقة غير تقليدية مع إضافة بعض الإكسسوارات الجلد مثل الحقيبة أو الحذاء ويمكن اعتماد قطعة أخرى من أقمشة تقليدية بعيدًا عن الجلد.



- تنسيق جاكيت جلد مزين بالفرو:

يعتبر الجاكيت الجلد الذي يتزين بالفرو من أبرز صيحات شتاء عام 2021 يمكن القيام بتنسيقه مع الملابس الرياضية الكاجوال بشكل غير تقليدي او اختياره مع البنطلونات أو الفساتين لإطلالة أنيقة مناسبة لهن بمختلف الأوقات.

