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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استجابة لـ«الدستور».. «الوطنية للصحافة» تتدخل لحل الخلاف بين أسرة محمود عوض ومسئولى «دار المعارف»

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:53 م
الدكتورة فاطمة سيد
الدكتورة فاطمة سيد أحمد
حمدين حجاج
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قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة؛ إن رئيس الهيئة المهندس عبد الصادق الشوربجى، وجه دعوة لأسرة الكاتب الراحل محمود عوض، للحضور إلى مقر الهيئة غد، وذلك لأجل حل المشكلة التي نشبت مع مسئولى دار المعارف بعدما رفضت المؤسسة طبع أحدث كتب عندليب الصحافة، والتى تضم مجموعة من المقالات التى كتبها "عوض" خلال فترة الستينيات من القرن الماضى.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت عن فتح تحقيق داخلي للتحقق من صحة ما ذكره الكاتب الصحفي خيري حسن، عندما كشف عن رفض رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف سعيد عبده طبع الكتاب استجابة لقرار لجنة النشر، والتى اعتبرت أن الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات التى لا تنشر إلا في حياة صاحبها فقط.

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