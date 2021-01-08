«الري»: أجهزة لرصد مناسيب المياه والأعطال بمحطات الصرف

تواصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، الاطمئنان على سير العمل بالمحطات المختلفة وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، وذلك وفقا للبرنامج الزمنى، مع انتظام العمل لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الزراعات الحالى، وتوفير المياه اللازمة للزراعات المختلفة.وبدأت مصلحة الميكانيكا والكهرباء اليوم الجمعة، أعمال الصيانة لعدة محطات منها محطة الشباب ومحطة القصاصين وتروجا، بالإضافة إلى أعمال تغطية كافة المحطات الحرجة والهامة بأجهزة للرصد والمتابعة لمياه الصرف أو أي أعطال.وقال المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لـ"الدستور"، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال وعدة مشروعات لإنشاء وتطوير المحطات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها، مع تنفيذ منظومة متكاملة للمخازن وخطة الترشيد من خلال الاستعانة بالمكونات وقطع الغيار المحلية، وموقف العمرات بالمحطات واحتياجاتها من التصنيع المحلى بدلا من الاستيراد، بجانب إدخال نواتج الإحلال إلى المخازن للاستفادة من الأجزاء الصالحة منها، والانتهاء من أعمال تجديد لوحات الجهد المنخفض ببعض المحطات.