«الديب»: الحلقات الوسيطة سبب رفع الأسعار

أكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، أن الحلقات الوسيطة في تداول السلعة من تجار الجملة إلى التجزئة حتى الحلقة الأخيرة وهي المستهلك تتسبب في رفع الأسعار والتكلفة والنقل بين مسافات بعيدة.وأضافت لـ"الدستور" أن وجود مراكز للتعبئة والفرز والتغليف لشركات المجمعات الاستهلاكية في أسواق الجملة خطوة جيدة للحصول على السلعة من سوق الجملة مباشرة إلى المستهلك لتطرح للمستهلكين بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، فضلا عن أن السلع التي تطرح في عبوات مغلفة تكون جيدة وبأسعار تنافسية وإقبال المستهلك، فضلا عن أنها تعمل على توازن الأسعار في الأسواق.