مؤشر تفاؤل لسوق العمل البريطانية فى ديسمبر للمرة الأولى

أظهر مسح شهري لشركات تشغيل، اليوم الجمعة، أن سوق العمل البريطانية تعززت للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في ديسمبر، قبل تجدد إجراءات العزل العام هذا الشهر، فى ظل تنامي التوظيف الدائم وارتفاع محدود في عدد الوظائف.وقال اتحاد شركات التوظيف والتشغيل: "يرجع الارتفاع بصفة عامة إلى زيادة أنشطة الأعمال وتحسن ثقة السوق، لأسباب من بينها الأنباء بشأن اللقاح في الآونة الأخيرة".وما زال نمو التوظيف الدائم متوسطًا، مما يشير إلى استمرار العوامل المعاكسة الناجمة عن جائحة كورونا، ومغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.