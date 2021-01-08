إجراء جراحات عاجلة بمستشفى بلبيس المركزي

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى بلبيس المركزى، بمشاركة د. محمد سالم إستشاري العظام، ود. أحمد زعزوع أخصائي العظام، وطبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، 2 عملية جراحية عاجلة، لتركيب مسمار نخاع، الحالة الأولى لطفلة، والثانية لحالة اشتباه كورونا، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لهما، وهما الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن الجراحات تمت وسط إجراءات وقائية مشددة، ووفقًا لسياسات ومعايير مكافحة العدوى التى أقرتها وزارة الصحة المصرية، مقدمًا الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.