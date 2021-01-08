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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء جراحات عاجلة بمستشفى بلبيس المركزي

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:35 م
مستشفى بلبيس المركزى،
مستشفى بلبيس المركزى،
سارة الوردانى
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أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى بلبيس المركزى، بمشاركة د. محمد سالم إستشاري العظام، ود. أحمد زعزوع أخصائي العظام، وطبيب التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، 2 عملية جراحية عاجلة، لتركيب مسمار نخاع، الحالة الأولى لطفلة، والثانية لحالة اشتباه كورونا، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لهما، وهما الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن الجراحات تمت وسط إجراءات وقائية مشددة، ووفقًا لسياسات ومعايير مكافحة العدوى التى أقرتها وزارة الصحة المصرية، مقدمًا الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

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