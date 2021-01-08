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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:54 م
موديلات المعاطف الفرو
موديلات المعاطف الفرو
سلمى بدر
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قدم عدد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية عروض أزيائه لمجموعات موسم شتاء عام 2021 من أفخم وأجمل موديلات المعاطف، وبرع المصممون في تقديم تشكيلة من الفرو بتصميمات تضفي الفخامة على الإطلالات الشتوية، سواء ليلية أو نهارية وتصلح للعمل والتنزه.

- معاطف فرو ماكسي:
استحوذت المعاطف الفرو الماكسي التي يصل طولها للكاحل على اهتمام مصممى الأزياء، منها معطف أسود مزين بتطريز على الكتفين يزيد من عرضهما، كما يساعد لونه وقصته المستقيمة في إطالة القامة ومعطف بيج أوفر سايز مميز بلياقته العريضة والأكمام الواسعة على شكل الجرس.

- معاطف فرو ملونة:
تنافس المعاطف الفرو الملونة بقوة هذا الموسم، تأتي من أبرز القطع في تشكيلة شتاء عام 2021 بالطول المتوسط الذي يجعل منه قطعة مثالية تناسب الاطلالات النهارية.

- معاطف فرو بلون جملي:
تعتبر من الاختيارات الرائعة لسهولة تنسيقها مع مختلف الألوان والإطلالات الصباحية والمسائية، يمكن اختيار معطف بقصة مستقيمة مميز بأكتافه البارزة ومزين بحزام عريض، ومعطف مغطى بالفرو الكثير.

- معاطف فرو بطبعة حيوانات:
ظهر المعطف الفرو المطبع بنقوشات الحيوانات كموضة لموسم فصل شتاء عام 2021 ويمكن تنسيقه مع الفساتين السوداء أو الحمراء أو الخضراء الداكنة للحصول على إطلالة انثوية.
قدم عدد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية عروض أزيائه لمجموعات موسم شتاء عام 2021 من أفخم وأجمل موديلات المعاطف، وبرع المصممون في تقديم تشكيلة من الفرو بتصميمات تضفي الفخامة على الإطلالات الشتوية سواء ليلية أو نهارية وتصلح للعمل والتنزه.

أبرز موديلات المعاطف
- معاطف فرو ماكسي:
استحوذت المعاطف الفرو الماكسي التي يصل طولها للكاحل على إهتمام مصممى الأزياء، منها معطف أسود مزين بتطريز على الكتفين يزيد من عرضهما، كما يساعد لونه وقصته المستقيمة في إطالة القامة ومعطف بيج اوفر سايز مميز بلياقته العريضة والأكمام الواسعة على شكل الجرس.
أبرز موديلات المعاطف
- معاطف فرو ملونة:
تنافس المعاطف الفرو الملونة بقوة هذا الموسم، تأتي من أبرز القطع في تشكيلة شتاء عام 2021 بالطول المتوسط الذي يجعل منه قطعة مثالية تناسب الإطلالات النهارية.
أبرز موديلات المعاطف
- معاطف فرو بلون جملي:
تعتبر من الاختيارات الرائعة لسهولة تنسيقها مع مختلف الألوان والإطلالات الصباحية والمسائية، يمكن اختيار معطف بقصة مستقيمة مميز بأكتافه البارزة ومزين بحزام عريض، ومعطف مغطى بالفرو الكثير.
أبرز موديلات المعاطف
- معاطف فرو بطبعة حيوانات:
ظهر المعطف الفرو المطبع بنقوشات الحيوانات كموضة لموسم فصل شتاء عام 2021 ويمكن تنسيقه مع الفساتين السوداء أو الحمراء أو الخضراء الداكنة للحصول على إطلالة انثوية.

أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021
أبرز موديلات المعاطف الفرو لموسم شتاء 2021

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