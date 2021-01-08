وزير بريطاني: اللقاح قد لا يكون فعالًا للوقاية من سلالة جنوب إفريقيا

قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الجمعة، إن هناك مخاوف من أن لقاحات كوفيد- 19 قد لا تعمل بشكل صحيح ضد السلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.وتسارع الشركات الرائدة في إنتاج لقاحات كوفيد- 19 في العالم، لمعرفة ما إذا كانت لقاحاتها فعالة في مواجهة التحورات الجديدة للفيروس التي رُصدت في جنوب إفريقيا وبريطانيا.وأفادت دراسة مختبرية أجرتها شركة فايزر الأمريكية بأن اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد- 19 فعال فيما يبدو في مواجهة تحور رئيسي في السلالات الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا التي رُصدت في بريطانيا وجنوب أفريقيا.وقال شابس لراديو إل. بي. سي: "السلالة التي رصدت في جنوب إفريقيا تقلق الخبراء، بسبب احتمال ألا يثير اللقاح رد فعل بنفس الطريقة أو لا يعمل بالطريقة نفسها تماما".