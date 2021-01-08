«حماية المستهلك» يكشف أسباب تراجع أسعار الخضار والفاكهة

أكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، أن الأسواق المحلية شهدت تراجعًا حادًا في أسعار الخضروات والفاكهة نتيجة زيادة المعروض في العروات الشتوية وزيادة الإنتاج المحلي الأمر الذي انعكس إيجابيا على تراجع الأسعار.وأضافت في تصريح لـ«الدستور" أن أسعار الفاكهة تراجعت بشكل تدريجي حاليا لتسجل أسعار البرتقال بـ 5جنيهات والموز 10 جنيهات والفراولة تبدأ من 12جنيه إلى 15جنيها، أما أسعار الخضروات فسجلت الطماطم 3 جنيهات والبطاطس الـ 3 كيلو بـ 10 جنيهات والخيار 5 جنيهات والبصل 7 جنيهات للكيلو الواحد والفلفل الألوان 20 جنيها والفاصوليا 8 جنيهات.وقالت إن أي سلعة في بداية موسم إنتاجها تكون مرتفعة بسبب نقص المعروض منها وبالتالي آليات العرض والطلب هي مؤشرات الصعود والهبوط فكلما كانت السلعة متوفرة كلما كانت مستقرة في أسعارها، لافتة إلي أن هناك فاقدا للخضار والفاكهة تصل إلي نسبة 30% لعدم تخزينها.