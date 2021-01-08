رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرز اتجاهات الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
قدم معظم مصممي الأزياء العالميين مجموعاتهم الجديدة لموسم ربيع وصيف عام 2021 من خلال عروض أزياء رقمية؛ وظهرت نسختهم الخاصة بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

عادت اتجاهات موضة كثيرة إلى المدرجات مثل موضة التسعينيات التي جاءت هذا الموسم أكثر تقيدا وأقل غرابة، بالإضافة إلى الماسك الذي أصبح من قطع الإكسسوارات الأساسية منذ عام 2020 بسبب انتشار الوباء.

موضة موسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 جاءت بتشكيلة قطع أنيقة وذكية في وقت واحد، تمزج بخبرة كبيرة بين الشكل والوظيفة والعصر الحالي، وفيما يلي أبرز 5 اتجاهات لها:
أبرز اتجاهات الموضة
الماسك:
أصبح الماسك على الوجه منذ عام 2020 جزءا لا يتجزأ من الإطلالة اليومية للأفراد، فمنه المطابق للجمبسوت الذي تم ارتداؤه تحت القبعة إلى تصميم الكنزة بلياقة عالية لتكون بمثابة ماسك، أصبح المصممون أكثر إبداعا في ضمان دخول الأساسيات الجديدة لسلامة الإنسان ضمن إجراء التدابير الاحترازية.
أبرز اتجاهات الموضة
البايكر:
أصبحت موضة البليزر قديمة، حيث إن البايكر تربع على عرش موضة الجواكيت وانتشر على مدرجات الموضة في عروض الموسم من خلال 3 أساليب مختلفة، وبرزت تحمل شعار أسم الدار وذات أسلوب رياضي وبتصميم واسع اووفر سايز.
أبرز اتجاهات الموضة
المينيمالي:
اتخذ الأسلوب المينيمالي في موسم فصلي ربيع وصيف لعام 2021 مكانة مميزة، من خلال الأقمشة والخامات الفاخرة والخطوط الأنثوية الناعمة وقد برز من خلال إطلالات كاملة باللون الأبيض تحاكي موضة التسعينيات.
أبرز اتجاهات الموضة
الأكمام المنفوخة:
لا تزال موضة الأكمام المنفوخة موجودة بقوة على ساحة الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، حيث إنها تضفي على الإطلالة لمسة من الرقي والفخامة وقد ظهرت الأكمام المنفوخة باللون الأبيض على فستان أسود راق ومن خلال قميص أبيض فاخر وإطلالة كاملة بالأبيض.

أبرز اتجاهات الموضة
بناطيل بخصر منخفض:
عادت موضة البنطلونات بخصر منخفض أو ما يسمى Low Waist لتبرز جمال المرأة وأنوثتها، يمكن ارتداء بدلة مع جاكيت بأكتاف بارزة، أو من خلال إطلالة كاملة باللون الأبيض، كما ظهرت البنطلونات بالخصر المنخفض بأسلوب أكثر عمليًا لإطلالة نهارية.


موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدًا أغلقت بسبب مخالفة إجراءات كورونا

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدًا أغلقت بسبب مخالفة إجراءات كورونا

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين