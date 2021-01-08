أبرز اتجاهات الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف 2021

قدم معظم مصممي الأزياء العالميين مجموعاتهم الجديدة لموسم ربيع وصيف عام 2021 من خلال عروض أزياء رقمية؛ وظهرت نسختهم الخاصة بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.



عادت اتجاهات موضة كثيرة إلى المدرجات مثل موضة التسعينيات التي جاءت هذا الموسم أكثر تقيدا وأقل غرابة، بالإضافة إلى الماسك الذي أصبح من قطع الإكسسوارات الأساسية منذ عام 2020 بسبب انتشار الوباء.



موضة موسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 جاءت بتشكيلة قطع أنيقة وذكية في وقت واحد، تمزج بخبرة كبيرة بين الشكل والوظيفة والعصر الحالي، وفيما يلي أبرز 5 اتجاهات لها:



الماسك:

أصبح الماسك على الوجه منذ عام 2020 جزءا لا يتجزأ من الإطلالة اليومية للأفراد، فمنه المطابق للجمبسوت الذي تم ارتداؤه تحت القبعة إلى تصميم الكنزة بلياقة عالية لتكون بمثابة ماسك، أصبح المصممون أكثر إبداعا في ضمان دخول الأساسيات الجديدة لسلامة الإنسان ضمن إجراء التدابير الاحترازية.



البايكر:

أصبحت موضة البليزر قديمة، حيث إن البايكر تربع على عرش موضة الجواكيت وانتشر على مدرجات الموضة في عروض الموسم من خلال 3 أساليب مختلفة، وبرزت تحمل شعار أسم الدار وذات أسلوب رياضي وبتصميم واسع اووفر سايز.



المينيمالي:

اتخذ الأسلوب المينيمالي في موسم فصلي ربيع وصيف لعام 2021 مكانة مميزة، من خلال الأقمشة والخامات الفاخرة والخطوط الأنثوية الناعمة وقد برز من خلال إطلالات كاملة باللون الأبيض تحاكي موضة التسعينيات.



الأكمام المنفوخة: لا تزال موضة الأكمام المنفوخة موجودة بقوة على ساحة الموضة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، حيث إنها تضفي على الإطلالة لمسة من الرقي والفخامة وقد ظهرت الأكمام المنفوخة باللون الأبيض على فستان أسود راق ومن خلال قميص أبيض فاخر وإطلالة كاملة بالأبيض.

