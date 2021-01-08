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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تبدأ تطهير الأماكن التى يتردد عليها المواطنين بشكل كبير

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:35 م
القوات المسلحة تبدأ
القوات المسلحة تبدأ تطهير الأماكن
الدستور
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بدأت القوات المسلحة- انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المدني وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا- إجراءات التعقيم والتطهير بالأماكن التي يتردد عليها المواطنين بشكل كبير.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية؛ بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

وجرى الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة، وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمي، باعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعي بما يحتويانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محطة مترو أنور السادات بميدان التحرير، ومحطة مترو الشهداء بميدان رمسيس، وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة، فضلًا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يوميًا.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية؛ لضمان تنفيذ كل الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.

يأتى ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكل أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر اانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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