القوات المسلحة تبدأ تطهير الأماكن التى يتردد عليها المواطنين بشكل كبير

- إجراءات التعقيم والتطهير بالأماكن التي يتردد عليها المواطنين بشكل كبير.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية؛ بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.وجرى الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة، وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمي، باعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعي بما يحتويانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محطة مترو أنور السادات بميدان التحرير، ومحطة مترو الشهداء بميدان رمسيس، وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة، فضلًا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يوميًا.وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية؛ لضمان تنفيذ كل الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير في أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.يأتى ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكل أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر اانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.