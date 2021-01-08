دار أزياء «بيرشكا» تقدم سلسلة أفلام قصيرة عن تاريخها.. (فيديو)

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "بيرشكا" سلسلة أفلام قصيرة بعنوان Behind Bershka لتتقرب إلى جمهورها من الشباب أكثر وتقربهم من قلب وروح العلامة التجارية.أبطال تلك السلسلة هم الموظفون في فروع بيرشكا حول العالم، وكل فيديو من هذه الفيديوهات يجمع الصدق والعفوية والأصالة بأسلوب عصري بسيط ومتميز فمواقع التصوير اختلفت وكل منها له نكهة خاصة، سواء حديقة عامة، او بقعة هادئة على الشاطى أو شقة موظف من الموظفين الشباب، وقد تكون رحلة مع الأصدقاء في شوارع المدينة.اختار الابطال من الموظفين بإحساسهم ومواهبهم الفنية، المكان والزمان وما شاءوا من أزياء الدار ليقدموا بيرشكا كما يرونها ويشعرون بها، من خلال عملهم في العلامة وحبهم لها مع تنسيقهم لكل قطعة من قطع الازياء والإكسسوارات المختلفة.