رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دار أزياء «بيرشكا» تقدم سلسلة أفلام قصيرة عن تاريخها.. (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:25 م
بيرشكا
بيرشكا
سلمى بدر
طباعة
قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "بيرشكا" سلسلة أفلام قصيرة بعنوان Behind Bershka لتتقرب إلى جمهورها من الشباب أكثر وتقربهم من قلب وروح العلامة التجارية.

أبطال تلك السلسلة هم الموظفون في فروع بيرشكا حول العالم، وكل فيديو من هذه الفيديوهات يجمع الصدق والعفوية والأصالة بأسلوب عصري بسيط ومتميز فمواقع التصوير اختلفت وكل منها له نكهة خاصة، سواء حديقة عامة، او بقعة هادئة على الشاطى أو شقة موظف من الموظفين الشباب، وقد تكون رحلة مع الأصدقاء في شوارع المدينة.

اختار الابطال من الموظفين بإحساسهم ومواهبهم الفنية، المكان والزمان وما شاءوا من أزياء الدار ليقدموا بيرشكا كما يرونها ويشعرون بها، من خلال عملهم في العلامة وحبهم لها مع تنسيقهم لكل قطعة من قطع الازياء والإكسسوارات المختلفة.

موضوعات متعلقة

تعرف على ترددات قنوات الأطفال 2021 التي تم تحديثها مؤخرا

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

جنرال إثيوبى يقر بدخول قوات إريترية لإقليم تيجراى دون دعوة

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين