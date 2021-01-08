«الرى»: تشديد إجراءات مواجهة «كورونا» بجميع القطاعات

تواصل وزارة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في كل القطاعات والإدارات والديوان العام، طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء في إطار مواجهة الموجة الثانية.وبدأت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة تطهير وتعقيم كاملة لكل المكاتب والإدارات، وإلزام الجميع بالكمامات، سواء العاملين أو المترددين.كما تم اليوم تطهير مبنى الوزارة والتشديد على إجراءات النظافة، والتعقيم باستخدام المطهرات بكل المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية والسلالم ودورات المياه والمسجد الملحق كأحد هذه الإجراءات.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات، وتطهير المبانى والالتزام بالكمامات.