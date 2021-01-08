عماد خليل بعد تعيينه فى البرلمان: أشكر الرئيس على ثقته

وجه الكاتب الصحفي عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية، على اختياره عضوا بمجلس النواب المصري، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وقال النائب عماد خليل عبر صفحته على «فيسبوك»: «أتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية باختياري عضوًا بمجلس النواب المصري، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا الكيان الذي يحاول تقديم سياسة وبرلمان بمفهوم جديد.. أتمنى أن أكون في السنوات الخمس المقبلة عند حُسن ظن الجميع، وأرجو أن يوفقني الله في خدمة وطننا العظيم».