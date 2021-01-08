مصرع 3 أشخاص فى انهيار بئر بقنا

انتشلت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، 3 جثث، بعد انهيار بئر عليهما أثناء حفرها في مركز فرشوط.وتمكنت قوات الإنقاذ بالتنسيق مع الوحدة المحلية، من انتشال جثة "أحمد.ع"، 34 عامًا، من عزبة هارون، وجثتين مجهولتي الهوية.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانهيار بئر على 3 أشخاص بقرية الدهسة بفرشوط، وانتقلت قوات الإنفاذ على الفور لانتشالهم.وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث لم يتضح سبب انهيار البئر.وجرى نقل الجثامين لمستشفي فرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.