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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:33 م
الحقائب الصغيرة
الحقائب الصغيرة
سلمى بدر
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تعتبر الحقيبة هي الإكسسوار المكمل لإطلالات النساء ولا تستغني المرأة عنها وخلال العروض المختلفة للأزياء على مدرجات الموضة لموسم فصل شتاء عام 2021 انتشرت موديلات حقائب صغيرة رائجة، وتصنف الحقيبة الصغيرة من بين الحقائب الملائمة بصورة خاصة للسهرات والحفلات، إلا أن بعض النساء يفضلن اعتمادها في الاطلالات الرسمية والكاجوال لأنها سهلة الحمل وبسيطة، ويمكن تنسيقها بأشكال مختلفة مع الأزياء.
الحقائب الصغيرة تسيطر
◄ الحقائب الملونة

من الصيحات الرائجة بقوة في هذا الموسم هي الحقائب الملونة الزاهية بالألوان الكلاسيكية والصاخبة فبعض الدور العالمية اختارت ان تمزج بين لونين أو أكثر عند تصميم الحقيبة لتضفي الحيوية والأناقة إلى الإطلالة.
الحقائب الصغيرة تسيطر
◄ الحقائب ذات الأشكال الهندسية

من اللافت في موضة هذا الشتاء هو تصميم الحقائب الجريء، حيث برزت الحقيبة بأشكال هندسية مميزة، من المربع إلى المستطيل أو الدائري.
الحقائب الصغيرة تسيطر
◄ الحقائب الجلدية
أفخر أنواع وتصميمات الحقائب التي يمكن اعتمادها على الإطلاق، هي الحقائب الجلدية وهذا النوع لا يمكن أن يختفي عن الساحة العالمية للموضة، ويمكن تنسيقه بسهولة سواء مع الإطلالة الرسمية أو الفاخرة والانيقة، وحتى مع الإطلالة الكاجوال.

الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)
الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)
الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)
الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)
الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)
الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)
الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)
الحقائب الصغيرة تسيطر على موضة موسم شتاء 2021 (صور)

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