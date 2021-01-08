إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا

أعلن المخرج تامر حمزة إصابة الفنان هادي الجيار، بفيروس كورونا، مطالبا محبيه بالدعاء له بالشفاء.وكتب حمزة عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الراجل الجدع الأصيل الطيب هادي الجيار ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونامحتاج دعوة صادقة من قلوبكم".وفور إعلان حمزة لهذا الخبر قام العديد من الجمهور بالدعاء له خاصه مع سوء حالته الصحية.