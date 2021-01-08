إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا
الجمعة 08/يناير/2021 - 03:12 م
محمد مجديطباعة
أعلن المخرج تامر حمزة إصابة الفنان هادي الجيار، بفيروس كورونا، مطالبا محبيه بالدعاء له بالشفاء.
وكتب حمزة عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الراجل الجدع الأصيل الطيب هادي الجيار ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا
محتاج دعوة صادقة من قلوبكم".
وفور إعلان حمزة لهذا الخبر قام العديد من الجمهور بالدعاء له خاصه مع سوء حالته الصحية.
وكتب حمزة عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الراجل الجدع الأصيل الطيب هادي الجيار ربنا يشفيه ويعافيه أصيب بكورونا
محتاج دعوة صادقة من قلوبكم".
وفور إعلان حمزة لهذا الخبر قام العديد من الجمهور بالدعاء له خاصه مع سوء حالته الصحية.