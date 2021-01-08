فرار 6 أتراك لليونان هربا من اضطهاد النظام الحاكم

أوقفت قوات حرس الحدود التركية، اليوم الجمعة، 6 مواطنين من بينهم 4 يحملون رتبة صف ضابط سابق في قوات الدرك وخامسا كان يعمل قاضيا، أثناء محاولتهم للفرار إلى اليونان.ولجأ هؤلاء الأتراك للسفر لليونان هربا من الاضطهاد السياسي الذي يتعرضون له من النظام الحاكم بزعم الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن.وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، بأن قواتها أوقفت 6 مواطنين في قضاء إسبالا بولاية أدرنة، أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.يذكر أن الحكومة التركية تتهم جماعة جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، ومنذ وقوع أحداث الانقلاب المزعوم اعتقلت السلطات آلاف الجنود والقضاة الذين لهم صلات بهم.