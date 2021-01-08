أردوغان يصف طلاب جامعة تركية بالداوعش

حرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد طلاب جامعة بوغازيتشي المحتجين على قرار تعيين وصي من حزب العدالة والتنمية الحاكم.ووصف الرئيس التركى طلاب الجامعة التركية بأنهم إرهابي داعش، ويقف وراءهم حزب الشعب الجمهوري.وتابع أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة، في مدينة إسطنبول "احتجاجات بوغازيتشي عمل إرهابي، هؤلاء ليسوا طلابا.كما اتهم أردوغان رئيسة مدينة إسطنبول التابع لحزب الشعب الجمهوري، جانان كافتانجي أوغلو، بتدبير الأحداث، كما اتهمها بالانتماء لتنظيم داعش.واعتقلت قوات الشرطة التركية 45 طالبا في احتجاجات ضد تعيين أردوغان، عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو، وصيا على جامعة بوغازيتشي، فيما بدأت اليوم في محاكمة 21 طالبا.وأفاد موقع "تي 24" التركي، بأنه بعد اكتمال إجراءات التحقيق في مركز الشرطة نقل اليوم الجمعة، 21 شخصا إلى محكمة عدل إسطنبول، بزعم انتهاك القانون رقم 2911، ومقاومة الشرطي المناوب.