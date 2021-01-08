«النواب الأمريكي» يبدأ إجراءات عزل ترامب الأسبوع المقبل: بقاءه يدمر الديموقراطية

أعلنت كاثرين كلارك مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بسبب ما تعرض له مبنى الكونجرس من أعمال شغب تخللها وفاة امرأة بالرصاص بعد دعوة ترامب لأنصاره بالزحف نحوه.وأكدت - بحسب قناة سكاي نيوز- اليوم الجمعة، أنه إذا لم يتحرك مايك بنس نائب الرئيس، لعزل ترامب، فإن مجلس النواب سيقوم بهذه الخطوة"، مشيرة إلى أن بقاء ترامب في السلطة يدمر الديموقراطية.من ناحيته، طالب تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، بعزل ترامب فورًا، على خلفية دعوته لأنصاره باقتحام الكونجرس الأربعاء الماضي، لمنع التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية، وإعلان فوز جو بايدن.وقال شومر: "للأسف يظن بعض عناصر الحزب الجمهوري أن استمراريتهم السياسية رهن بمشاركتهم في محاولة انقلاب".