مصرع 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة شرق ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، مصرع ستة أشخاص على الأقل، وإجلاء نحو 50 ألفا آخرين من منازلهم عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الساحل الشرقي للبلاد.وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أنه تم إغلاق العديد من الطرق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط ولايات الساحل الشرقي.