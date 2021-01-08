جورجيا تسجل 537 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 263 ألفًا و28 حالة.وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 224 ألفًا و189 شخصًا عقب تسجيل 494 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس.وأضافت الصحيفة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2728 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مُشيرة إلى أن عدد المسحات التي أجرتها جورجيا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 5 آلاف و256 مسحة على مستوى البلاد.