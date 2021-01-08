قبرص تفرض تدابير إغلاق لـ3 أسابيع مع تزايد حالات كورونا

أعلن وزير الصحة القبرصي، قنسطنطينوس لوانو، اليوم الجمعة، عن فرض إغلاق عام في البلاد لمدة 3 أسابيع تبدأ من يوم الأحد المقبل، لاحتواء تفشي الفيروس مع ارتفاع أعداد الحالات الجديدة وصعوبة الموقف في المستشفيات.وقال لوانو، في تصريح له بثته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إن تدابير الإغلاق الجديدة ستتضمن- بين تدابير أخرى- حظرا للتجوال بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا، بالإضافة إلى حظر جميع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة.