ليبيا تسجل 487 إصابة جديدة بكورونا

سجل المركز الليبي لمكافحة الأمراض 487 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 104 آلاف، منها 23 ألفًا و241 حالة نشطة.وذكر المركز في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تماثل للشفاء 925 مصابًا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 79 ألفًا و193 متعافيًا.وأشار البيان إلى تسجيل 10 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1568 حالة منذ بدء انتشار الوباء فى ليبيا في مارس الماضي.