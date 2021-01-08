أنشطة وقرارات «التضامن» خلال الأسبوع الأول من 2021

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة الأيام الماضية، الأسبوع الأول من عام 2021، عدد من الأنشطة والإجراءات والقرارات المختلفة والتى شملت على:-- استمرار العمل بالحضانات وتقليل الكثافة لـ50 ٪؜ والغلق حال زيادة إصابات كورونا.- صندوق "عطاء" بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية لدعم حالات زارعي قوقعة الأذن.- بنك قرر بنك ناصر الاجتماعي الاستمرار في طرح شهادة "رد الجميل" بعائد 12% سنويا أو 11.25% شهريًا.- إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لمنظومة الأطراف الصناعية الموحدة،- إطلاق المرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية- صندوق مكافحة الإدمان يبدأ 2021 بدعم مشروعات المتعافين من تعاطى المخدراتالاعلان عن نتائج حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الأول