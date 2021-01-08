أنشطة وقرارات «التضامن» خلال الأسبوع الأول من 2021
الجمعة 08/يناير/2021 - 02:55 م
ولاء جمالطباعة
شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة الأيام الماضية، الأسبوع الأول من عام 2021، عدد من الأنشطة والإجراءات والقرارات المختلفة والتى شملت على:-
- استمرار العمل بالحضانات وتقليل الكثافة لـ50 ٪ والغلق حال زيادة إصابات كورونا.
- صندوق "عطاء" بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية لدعم حالات زارعي قوقعة الأذن.
- بنك قرر بنك ناصر الاجتماعي الاستمرار في طرح شهادة "رد الجميل" بعائد 12% سنويا أو 11.25% شهريًا.
- إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لمنظومة الأطراف الصناعية الموحدة،
- إطلاق المرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية
- صندوق مكافحة الإدمان يبدأ 2021 بدعم مشروعات المتعافين من تعاطى المخدرات
الاعلان عن نتائج حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الأول
- استمرار العمل بالحضانات وتقليل الكثافة لـ50 ٪ والغلق حال زيادة إصابات كورونا.
- صندوق "عطاء" بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية لدعم حالات زارعي قوقعة الأذن.
- بنك قرر بنك ناصر الاجتماعي الاستمرار في طرح شهادة "رد الجميل" بعائد 12% سنويا أو 11.25% شهريًا.
- إطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي لمنظومة الأطراف الصناعية الموحدة،
- إطلاق المرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية
- صندوق مكافحة الإدمان يبدأ 2021 بدعم مشروعات المتعافين من تعاطى المخدرات
الاعلان عن نتائج حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الأول