«ري الشرقية» يؤهل 660 مترًا من الترع لتوفير المياه

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في حالة من العمل الدؤوب على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وانتهت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية من تنفيذ أعمال عدد من الترع.وشملت هذه الأعمال تأهيل ترعة المعترض، وبلغ إجمالي الاطوال المتعاقد عليها 4280 مترا، فيما بلغ إجمالي ما تم تنفيذه حتى اليوم الجمعة 660 مترا بنسبة 15.42% من المستهدف لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي والحفاظ عليها من الهدر وحماية جوانب الترع من الانهيار.وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أوضح أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه، وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه الى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.