قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»
الجمعة 08/يناير/2021 - 02:54 م
خالد حمادطباعة
قريبا عن دار الآداب للنشر والتوزيع تصدر رواية" حرير الغزالة" الكاتبة العمانية "جوخة الحارثي".
تدور أحداث الرواية عن "هرب غزالة ـ بعد صدمة الاختفاء المباغت لأختها بالرضاعة آسية ـ من تلك القرية المندسَّة بين جبال عُمان إلى عشق عازف الكمان صاحب الأنامل المُرهفة والطبع الحالم.
لكنّ الظلال تبتلع العازف لتجد غزالة نفسها وسط تقاطع المصائر العجيبة."
جدير بالإشارة أن جوخة الحارثي: كاتبة روائية واكاديمية من سلطنة عُمان، صدرت لها عن دار الآداب «سيِّدات القمر» (جائزة بوكر العالميّة لعام 2019) و«نارنجة» (جائزة السلطان قابوس للرواية لعام 2017).
تدور أحداث الرواية عن "هرب غزالة ـ بعد صدمة الاختفاء المباغت لأختها بالرضاعة آسية ـ من تلك القرية المندسَّة بين جبال عُمان إلى عشق عازف الكمان صاحب الأنامل المُرهفة والطبع الحالم.
لكنّ الظلال تبتلع العازف لتجد غزالة نفسها وسط تقاطع المصائر العجيبة."
جدير بالإشارة أن جوخة الحارثي: كاتبة روائية واكاديمية من سلطنة عُمان، صدرت لها عن دار الآداب «سيِّدات القمر» (جائزة بوكر العالميّة لعام 2019) و«نارنجة» (جائزة السلطان قابوس للرواية لعام 2017).