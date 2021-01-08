قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

قريبا عن دار الآداب للنشر والتوزيع تصدر رواية" حرير الغزالة" الكاتبة العمانية "جوخة الحارثي".تدور أحداث الرواية عن "هرب غزالة ـ بعد صدمة الاختفاء المباغت لأختها بالرضاعة آسية ـ من تلك القرية المندسَّة بين جبال عُمان إلى عشق عازف الكمان صاحب الأنامل المُرهفة والطبع الحالم.لكنّ الظلال تبتلع العازف لتجد غزالة نفسها وسط تقاطع المصائر العجيبة."جدير بالإشارة أن جوخة الحارثي: كاتبة روائية واكاديمية من سلطنة عُمان، صدرت لها عن دار الآداب «سيِّدات القمر» (جائزة بوكر العالميّة لعام 2019) و«نارنجة» (جائزة السلطان قابوس للرواية لعام 2017).