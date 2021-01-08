«تعليم الوادى الجديد» تحصد المركز الأول فى الاستجابة للشكاوى

حصدت منظومة الشكاوي بقطاع التعليم بالوادي الجديد، المركز الأول على مستوي الجمهورية، فى الاستجابة والرد علي الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المنظومة نجحت في بحث جميع الشكاوي الواردة والخاصة بقطاع التعليم، وحلها والرد عليها إلكترونيًا بنسبة 100٪، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم في شهر يناير الحالي.الجدير بالذكر، أن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أكد أن المنظومة استقبلت، خلال شهر نوفمبر الماضي، 81 ألف شكوى وطلب واستغاثة ليصل إجمالي الشكاوى الواردة إليها منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 1.2 مليون شكوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وفي إطار تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تلقى شكاوى المواطنين.