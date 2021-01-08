محافظ الشرقية: إصلاح خط الصرف الصحي بفاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع عبادة محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال إصلاح خط مياه صرف صحي بقطر 500 مللي بشارع مصطفي باشا خليل بالمدينة، والقادمة من محطة الصرف رقم 5 بمنية المكرم إلى محطة المعالجة بكفر الحاج عمر بمركز ومدينه فاقوس.أكد المحافظ، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.ومن جانبه، نسق رئيس مركز ومدينة فاقوس مع مسؤلي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بفاقوس لسرعه إصلاح ماسورة مياه صرف صحي بقطر 500 مللي بشارع مصطفي باشا خليل، لإصلاح خط المياه بأسرع وقت وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات.هذا وقدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة للشكاوى والمشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها في أسرع وقت.