النائبة صبورة السيد: الرئيس السيسي قائد ثورة تمكين المرأة

وجهت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، جزيل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على شمول القرار الجمهوري الخاص بتعيين نسبة الـ 5% بمجلس النواب لـ 14 سيدة من ضمن 28 نائبا شملهم القرار بنسبة 50% من المُعينين بالبرلمان، واصفة سيادته بـ "قائد ثورة تمكين المرأة".وأشادت صبورة، في بيان لها، بالتوجه الذي تنتهجه القيادة السياسية للمرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية لوجود كوتة للمرأة بالبرلمان بنسبة 25 %، مشيرة إلى أن هذا التوجه جعل تواجد المرأة بالبرلمان يتعدى تلك النسبة حتى وصل عدد النائبات بالمجلس القادم إلى 160 نائبة، وهو أمر فريد من نوعه والأول في تاريخ الحياة النيابية المصرية.وأتمت النائبة صبورة السيد تصريحها إلى أن تلك الكوتة النسوية داخل البرلمان ستُمكنهم من الأهتمام بكافة الملفات الخاصة بحقوق المرأة مثل قانون الأحوال الشخصية ومعالجة المشكلات التي تواجه المرأة المصرية مثل ظاهرة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة.