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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الطليمي: خروج 20 مصابا بعد تحسن حالتهم ووضع حالة تحت الملاحظة

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:47 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال محمد الطليمي مشرف الطوارئ بصحة مطروح، إنه تم خروج 20 شخصا من مصابي حادث تصادم سيارات نقل وميكروباص بطريق مطروح الساحلي، وذلك بعد إجراء الفحوصات والإسعافات الأولية لهم وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد مشرف طوارئ صحة مطروح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك حالة واحدة تم وضعها تحت الملاحظة لشخص يدعي "أحمد هليل علي ويبلغ من العمر 33 سنة من كفر الدوار " نظرا لإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج.

ووجه الطليمي الشكر إلى إدارة مستشفى الحمام المركزي بقيادة الدكتور رفيق محمد مدير المستشفى على تعاملهم مع الحدث وحسن التعامل مع الحالات وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وكان شهد الطريق الساحلي الرابط بين مطروح والإسكندرية، تصادم عدة سيارات نقل وميكروباص في الكيلو 57، قبل بوابة رسوم مدينة الحمام، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وأوضح الدكتور محمد سعدية، مدير هيئة الإسعاف بمحافظة مطروح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تلقى بلاغا يفيد بتصادم عدة سيارات نقل وميكروباص في الكيلو 57، قبل بوابة رسوم مدين الحمام نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأضاف أنه تم على الفور الدفع بـ 13 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل 21 مصابا إلى مستشفى الحمام المركزي، مؤكدا أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.

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