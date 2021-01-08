فريدة الشوباشي: الإعلام والفن أبرز أولوياتي تحت قبة البرلمان

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، والتي ستترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، أنها ستعمل تحت قبة البرلمان على ملفيين رئيسيين وهما الإعلام والفن، وذلك باعتبارهما من أسلحة مصر الهامة، التي تستطيع بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات أن تغير ثقافة المجتمعات، ولسهولة وسرعة تأثيرها في الرأي العام المصري، فالاهتمام بهذين الملفين يمثل اهتماما كبيرا بأعمدة أي مجتمع مثقف.ولفتت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن للإعلام دور كبير في توصيل العديد من الرسائل والمرتكزات للشعب المصري، وكذلك الفن الناقل لطبيعة المجتمع والحامل للعديد من الرسائل التي تعكس طبيعة المجتمعات وعوامل تطورها.