النمسا تشدد القيود على الحدود مع التشيك وسلوفاكيا اعتبارا من غد

أعلن وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، تشديد القيود على الحدود مع سلوفاكيا والتشيك بسبب التزايد السريع في إصابات كورونا، وذلك اعتبارا من غد السبت.وقال نيهمر في تصريح اليوم الجمعة - "نظرا لارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كلا البلدين الجارين ستسيطر النمسا على الحدود بشكل أشد مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا"" مضيفا أنه سيتم إغلاق المعابر الحدودية الأصغر وستحل الضوابط الثابتة محل الضوابط المتنقلة السابقة في المناطق النائية.