أمينة خليل تتألق في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة أمينة خليل، لأحدث جلسة تصوير بأنامل خبيرة التجميل المصرية ثريا شوقي لتستعرض جمال ملامحها على طريقة مختلفة وجذابة.ونشرت أمينة الصور من خلال صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة، حيث كانت على آخر صيحات الموضة ونجحت في إبراز ملامحها الجميلة.ونجحت ثريا شوقي في وضع لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع الآيلاينر والكحل لتبرز جمال عينيها لون الأحمر الفاقع في الشفاه، وحرصت على طلاء أظافرها بنفس لون أحمر الشفاه.وتشارك أمينة خليل في مسلسل جديد في رمضان المقبل وفضلت التعاون مع خبيرة التجميل ثريا شوقي والتي تلقى شهرة واسعة من خلال صفحتها على موقع "إنستجرام".