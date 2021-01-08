وزير داخلية النمسا يدين اقتحام الكونجرس الأمريكي

حذر كارل نيهمر وزير داخلية النمسا من التطرف بكل أشكاله السياسي والديني والذي يمثل خطرا داهما على الديمقراطية، وذلك في إشارة إلى أعمال الشغب التي وقعت في الولايات المتحدة بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.وقال نيهمر في تصريح اليوم الجمعة، إن الصور المروعة القادمة من أمريكا تظهر خطورة المتطرفين الذين يريدون استخدام العنف ضد الهياكل والمؤسسات الديمقراطية.. مشيرا إلى أنه لا توجد ديمقراطية في العالم تستطيع الصمت على هذه التجاوزات.وأضاف الوزير أن الاحتجاجات السياسية يجب أن تحدث في المؤسسات البرلمانية وليس عن طريق اللجوء إلى العنف في الشارع.. لافتا إلى أن هذا هو حجر الزاوية للديمقراطية في كل العالم.وحذر وزير الداخلية من الأفكار المتطرفة مضيفا "إذا أرادت الحركات الراديكالية إضعاف الأنظمة الديمقراطية يجب علينا كمجتمع أن نكون يقظين بشكل خاص ونعارض بوضوح الأفكار المتطرفة".وذكر نيهمر "أن الجماعات المتطرفة تخطط لتحويل شعاراتها الغادرة إلى أفعال ويجب ألا يجد أعداء الديمقراطية هؤلاء أرضًا خصبة في بلدنا ويجب علينا المضي قدمًا ضد هذا بطريقة موحدة وحاسمة".