البورصة: استحواذ الأجانب على 9.1% من إجمالي التعاملات

شهدت معاملات المستثمرين الأجانب اتجاهًا بيعيًا خلال الجلسات الأربع الأولى من العام الجاري 2021 والتى تمثل الأسبوع الأول من تعاملات العام الجديد.أظهرت أحدث بيانات رسمية لإدارة البورصة المصرية، استحواذ الأجانب على نحو 9.1% من إجمالي التعاملات بصافي بيعيى بلغت قيمته 96.5 مليون جنيه، فى الوقت الذى استحوذ فيه المتعاملون العرب على 6.3% من إجمالي قيم التعاملات، محققين صافي نسبة تعادل بين معدلات الشراء والبيع، الأمر الذى عكس حجم الزخم الشرائي للمستثمرين المصريين.واختتمت البورصة الأسبوع الماضي على صعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13%، ليغلق عند مستوى 10952 نقطة، بينما صعد المؤشر "إيجي إكس 70 الثانوى" و"إيجي إكس 70 متسواي الأوزان" بنسبة 0.53%، مسجلا مستوى 2152 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78%، ليغلق عند مستوى 3125 نقطة.من جانبه ربط صفوت عبد الحليم خبير أسواق المال تقييم الأداء الحالى للبورصة مع توقع حركة السوق اللاحقة باستنباط حركة السوق مع بدء العام على أقل تقدير وربطها بالأحداث الاقتصادية والسيكولوجيات الاستثمارية للمستثمرين بشكل عام.قال "عبدالحليم": من خلال مراقبة القرارت الأولية للحكومة بخصوص موجهة انتشار الفيروس وتوقيتها، يمكن أن نتوقع استمرار ونمو إيجابية التداولات بالبورصة المصرية خلال العام القادم ولا يغفل فى هذا الانخفاض العرضى المفاجئ للسوق وسيكون لحظيا لجلسات معدودة حال إعادة الإعلان عن حظر شامل بالبلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن سرعان ما تتعافى البورصة مرة اخرى وبشكل اقوى فى شهور الحظر ذاته.ويستهدف المؤشر الرئيسى مستهدفات ربعية خلال العام القادم عند مستويات 12400 نقطة نقطة و14000 و15000 نقطة خلال 2021.