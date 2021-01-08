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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإمارات تؤكد رفضها الإساءة لرموز الكويت

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:38 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعربت الكويت عن استيائها من بعض العبارات الواردة في أحد الصحف الإماراتية والتي اعتبرتها إساءة لرموز الدولة، فيما أكدت الإمارات رفضها القاطع لأي إساءة لرموز دولة الكويت، مشددة على احترام العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها منذ قليل: "تعليقًا على ما نشرته جريدة "العرب" الإماراتية من إساءة لدولة الكويت ورموزها، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الوزارة قد تواصلت وعلى الفور مع الأشقاء بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة المذكورة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها، كما قامت الوزارة بتقديم مذكرة رسمية تعبر عن موقف دولة الكويت بهذا الشأن".

وأضاف البيان: "أعرب المسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن رفضهم القاطع لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز دولة الكويت الذين يحظون بأعلى درجات التقدير والاحترام واعتزازهم بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ولن يكون مقبولًأ أو مسموحًا أن يساء لمقامهم السامي، وقد أكد الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ذلك الموقف الرسمي لدولة الإمارات الشقيقة والذي عبر عنه الأشقاء من حرص على العلاقات الأخوية مع دولة الكويت واحترام وتقدير لرموزها".

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