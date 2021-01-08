الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدًا أغلقت بسبب مخالفة إجراءات كورونا

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بالوزارة، قررت فتح 7 مساجد بدمياط أول أمس، بعد غلق دام لمدة أسبوع.وأوضح في بيان اليوم الجمعة، أن قرار فتح المساجد المغلقة بدمياط جاء بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالي المنطقة بالالتزام بالإجراءات، وتوجيه المديرية بمتابعة التنفيذ وبالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التي تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.وقررت اللجنة فتح ثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء أمس، بناء على مذكرة المديرية بعد غلق تراوح ما بين سبعة إلى ثلاثة أيام، بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.وقررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية أمس الخميس، بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.وأكدت الوزارة أن أي مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلًا إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة وبعد اعتماد من السلطة المختصة.وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالإجراءات، مشددة على أنها ستتخذ على الفور قرارًا بغلق أي مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية، مع إحالة أي مقصر من العاملين بالأوقاف في متابعة ذلك للتحقيق.ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.