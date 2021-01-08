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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:30 م
كتاب وديع فلسطين
كتاب "وديع فلسطين
خالد حماد
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في كتاب "وديع فلسطين.. حارس بوابة الكبار الأخير" للكاتبة ولاء أبوستيت، يكشف الكاتب الفلسطينى سر القطيعة التى حدثت بين عميد الأدب العربي طه حسين وسكرتيره فريد شحاته.

يقول "وديع": كان فريد شحاته السكرتير الذي عايش طه حسين كثيرا، وقد أدهشني خبر القطيعة التي حلت بينه وبين عميد الأدب العربى، خاصة أنه كانت بينهما ثقة متناهية، فهو يلازمه منذ الصباح وحتى المساء ـ يشاركه كل شيء"

وفي معرض إجابته عن سؤال ولاء أبو ستيت بشأن أسباب ترك فريد شحاته لعمله مع طه حسين ؟ يجيب "وديع" أن "شحاته" قال له إن هناك عدة أسباب،أولها أن سيدة البيت الفرنسية كانت تعامله بشكل سيئ، تعتبره من الخدم، حتى في وقت الطعام تفرض عليه أن يتناوله حيث يوجد الخدم".

ويستطرد وديع فلسطين": فريد قال إن عمله مع طه حسين أستهلك حياته، فهو يلازمه منذ الصباح الباكر وحتى أخر النهار، وقد عينه مديرا لمكتبه براتب يتقاضاه من الدولة، وما أن ترك الوظيفة حتى أنقطع عن فريد راتبه الحكومي، دون استحقاق في معاش تقاعد".

ويضيف أن عمل فريد شحاته مع طه طه حسين حرمه من تكوين أسرة، فلما تزوج وأنجب أولاده في هذه السن المتاخره، لم يستطع الحاقهم بالمدارس بدعوى انه ليوجد لهم أماكن، وحاول الاستنجاد برجال وزارة المعارف، الذين كانوا يأتمرون بأمره عندما كان مدير مكتب"طه حسين " لكن أحدا لم يلق له بالا، فرأى أن يهاجر إلى كندا خوفا على ضياع أبناءه".


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