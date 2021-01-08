«تموين مطروح» يشن حملة لأحكام الرقابة علي الأسواق

أكد المهندس حسن كمال مدير مديرية تموين مطروح أنه تم التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية لشن حملة على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مباحث التموين لإحكام الرقابة ومتابعة عمل المنشآت ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،واللواء خالد شعيب محافظ الإقليم بضبط اية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح له اليوم، إن الحملة تمكنت من تحرير 9 محاضر لمخالفات تموينية ومنها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية وخبز ناقص الوزن عن 90 جرام الرغيف الواحد وعدم الاعلان عن الاسعار، عدم حمل شهاد صحية للمتعاملين في الاغذية، تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.