الصحة»: إطلاق منصة إلكترونية لتعزيز الوعي بشأن كورونا

أعلن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، عن إطلاق منصة إلكترونية ودليل إرشادي للتدريب ونشر الوعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية التعايش السلمي وطرق التربية الإيجابية، وذلك بالتعاون بين المجلس القومي للسكان واليونيسيف، في إطار استكمال المرحلة الثالثة لمبادرة شباب مصر بالتعاون مع المنظمات الطلابية من كليات الطب والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي.وقال إن الدليل الإرشادي يقدم بعض النصائح والرسائل للأباء والأمهات في التعامل مع الأبناء من الفئات العمرية المختلفة، بهدف مساعدة الأسر على التكيف والتعامل مع المتغيرات التي يفرضها تفشي وباء كورونا 19، ومعرفة سلوكيات النظافة والوقاية من العدوى، مع الحفاظ على نظام غذائي صحي وروتين حركي يومي، بالإضافة إلى ما يتضمنه الدليل من إرشادات حول كيفية استخدام طرق التربية الإيجابية والتعامل مع السلوك السلبي لدى الأطفال لتجنب انتشار العنف ومعرفة الخدمات المختلفة التي توفرها الدولة في حال الحاجة إليها.وأكد أهمية تفعيل دور الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء فاعلين في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الشباب المتطوع في المبادرة ممثلا للجمعيات الطلابية، قد أثبتوا كفاءتهم كمثقفي أقران وفي مجتمعاتهم المحلية من خلال تنفيذ أنشطة المبادرة، وتفاعل المواطنين مع المحتوى التوعوي التي تقدمه المبادرة على صفحات التواصل الإجتماعي الخاص بها.