ارتفاع في أسعار الذهب في منتصف التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في منتصف التعاملات تأثرا بالبورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وظبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من ٧٢١ جنيها للعيار ١٨ وسجل عيار 21 نحو نحو ٨٣٣ جنيها، وسجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩٦٢ جنيها.وارتفعت أسعار الجنيه الذهب، حيث سجل سعر ٦٧٣٦ جنيها، فيما سجلت الأوقية العالمية نحو ١٩١٣ دولارا.